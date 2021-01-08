Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что хочет потратить около половины заработанных денег на создание колонии на Марсе. Об этом Маск сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

7 января состояние Илона Маска выросло до $188 млрд благодаря повышению курса акций созданной им компании Tesla. Это позволило ему возглавить рейтинг богатейших людей мира, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса.

Маск отреагировал на эту новость в Twitter, напомнив о своём сообщении 2018 года. Тогда он рассказал, что не планирует тратить заработанное состояние на яхты или большие виллы.

«Около половины моих денег предназначено для решения проблем на Земле, а вторая половина — на помощь в создании самодостаточного города на Марсе. Это позволит сохранить жизнь (всех её видов) в том случае, если на Земле она окажется под угрозой из-за падения метеорита (как в эпоху динозавров) или Третьей мировой войны», — объяснил Маск.

Для решения этой задачи созданная Маском компания SpaceX занимается разработкой корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты-носителя FalconHeavy. В SpaceX планируют использовать эту ракету для организации миссий на Марс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что специалисты в области биологии и физиологии считают, что человек не сможет выжить за пределами геомагнитного поля Земли.

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