Сингапур, , 06:44 — REGNUM Власти Сингапура рассматривают возможность отмены или значительного сокращения обязательного карантина для прибывающих на территорию государства, если они привиты против коронавирусной инфекции, заявил глава сингапурской группы по борьбе с COVID-19 Лоуренс Вон в интервью телеканалу CNA.

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Он заявил, что власти страны в настоящее время рассматривают различные варианты послаблений для привитых иностранцев.

«Например, после въезда в страну не нужно будет находиться на карантине, или же он будет значительно сокращен», — заявил Вон.

При этом въезжающему на территорию Сингапура в таком случае нужно иметь прививку одним из препаратов, разработанных компаниями Pfizer, Moderna и Sinovac. Российская вакцина «Спутник V» в этот перечень не входит.