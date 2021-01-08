Лондон, , 06:09 — REGNUM Лица, въезжающие в Великобританию, будут обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19. Соответствующее распоряжение было опубликовано 8 января министерством транспорта Соединённого Королевства.

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Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Пассажиры, прибывающие в Великобританию на самолёте, должны предъявить тест сотрудникам авиакомпании перед посадкой на борт. В противном случае пассажиру может быть отказано в посадке. По прибытии в страну тест нужно будет предъявить сотрудникам таможенной службы.

Глава министерства транспорта Грант Шэппс пояснил, что решении о принятии таких мер было принято после обнаружения новых штаммов коронавирусной инфекции в ЮАР и в Великобритании. При этом наличие отрицательного теста у пассажиров, прибывающих из ряда стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, не освобождает их от прохождения десятидневного периода самоизоляции. В частности, такая мера применяется и к прибывающим из России. Также сообщается, что подобные ограничительные меры собираются ввести Шотландия, Северный Уэльс и Ирландия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании за сутки было выявлено более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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