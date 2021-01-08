Оттава, , 06:09 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 635 тысяч, сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения.

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К настоящему времени в стране подтверждено 635 134 случая инфицирования SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь 538 267 пациентов, еще 15 579 с болезнью не справились и скончались от осложнений COVID-19. Сейчас в Канаде числится 80 288 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года Канада начала требовать у всех пассажиров, прибывающих на территорию страны, отрицательный результат теста на выявление COVID-19. Эта мера была введена для дополнительной защиты канадцев от распространения коронавирусной инфекции.

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