Берлин, , 05:31 — REGNUM Не менее 417 тысяч человек привили в Германии против коронавирусной инфекции с 27 декабря, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

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По его данным, к 8 января в ФРГ вакцину ввели более 201 тыс. медработников, а также 168 тыс. постояльцев домов престарелых. Отмечается, что в связи с нехваткой доз препарата пока наиболее приоритетными в очереди на вакцинацию являются жители возрастом старше 80 лет, также персонал и постояльцы домов престарелых.

Ранее в Германии одобрили для использования на территории страны вторую вакцину, разработанную американской компанией Moderna. Для вакцинации пока в ФРГ используется препарат, созданный компанией Pfizer совместно с BioNTech.