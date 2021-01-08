Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Врач скончался спустя две недели после прививки от COVID-19 вакциной от Pfizer/BioNTech в Соединённых Штатах. Об этом 8 января сообщила Daily Mail.

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Уточняется, что 56-летний Грегори Майкл сделал прививку от COVID-19 18 декабря и скончался спустя 16 дней. Супруга покойного Хайди Некельманн однозначно связывает смерть мужчины с вакциной. По словам женщины, её муж вёл здоровый образ жизни, не курил, крайне редко употреблял алкоголь. При проверке состояния здоровья у мужчины не нашли никаких заболеваний.

Уточняется, что через три дня после прививки мужчина заметил точечные кровоизлияния у себя на руках и ногах. Ему было проведено медицинское обследование, в результате которого был обнаружен острый недостаток тромбоцитов. Врачи диагностировали у пациента идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру, это заболевание, при котором организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и даёт сигнал селезёнке уничтожить их. Попытки спасти мужчину не увенчались успехом, он скончался от кровоизлияния в мозг.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обсуждении в сети смерти врача в Португалии после прививки от COVID-19 вакциной Pfizer.

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