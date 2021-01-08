Киев, , 04:43 — REGNUM Жёсткие ограничения, введённые в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, начали действовать с 8 января на Украине. Решение об ужесточении ограничительных мер было принято в начале декабря 2020 года на заседании Верховной рады.

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Усиленные карантинные меры будут действовать в стране до 24 января. Кроме того, власти Украины продлили действие режима чрезвычайной ситуации и общенациональный карантин до 28 февраля.

Эксперты полагают, что режим жёстких ограничений не ударит по малому и среднему бизнесу в стране так, как это могло быть ещё в декабре и не отразится негативно на экономике страны. При этом специалисты допускают усиление в стране протестных настроений. Глава минздрава Украины Максим Степанов объяснил необходимость ужесточения карантинных мер необходимостью сдержать распространение коронавируса на фоне возрастания заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом. По мнению Степанова, жёсткие ограничения будут способствовать снижению нагрузки на медучреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки на Украине выявили почти девять тысяч случаев заражения коронавирусом.

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