Рига, , 04:34 — REGNUM Власти Латвии продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 25 января, сообщает пресс-служба латвийского правительства.

Также в стране будет действовать комендантский час с 22:00 до 05:00 в периоды с 15 по 17 января и с 22 по 24 января. Также ограничения затронут сферу услуг и розничной торговли. Кроме того, в Латвии запретили работу салонов красоты и развлекательных заведений.

При этом в стране продолжат свою работу библиотеки, а также выставки на свежем воздухе.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции был введен в Латвии еще в ноябре 2020 года по февраль 2021 года. Предполагалось, что ограничения помогут замедлить темпы распространения COVID-19 в стране.