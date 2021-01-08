Сеул, , 04:00 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 674 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 633 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что это рекордно низкий показатель по ежедневно выявляемым пациентом за прошедшие пять дней. При этом южнокорейские власти пока не собираются ослаблять введенные ограничения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 67 360. Также за минувшие сутки в стране скончались 35 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стал 1081 пациент.