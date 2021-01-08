Сантьяго, , 02:56 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 3685 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 629 176. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 97 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Чили стали 16 913 человек.

Отмечается, что в Чили уже выздоровели 593 235 пациентов. В настоящее время в стране числится 18 679 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что это рекордный показатель с июля 2020 года.