Москва, , 01:52 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 назвал самым действенным средством от пандемии глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион 7 января в эфире телеканала «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Илларион заявил, что считает вакцину от коронавируса самым действенным на сегодняшний день средством против пандемии и чем большее количество людей удастся привить, тем быстрее будет побеждена болезнь.

Митрополит Илларион «Я думаю, что альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет. Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса», — добавил митрополит.

Также священнослужитель отметил, что странам мира нужно более плотно сотрудничать между собой в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку речь идёт о спасении жизни людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге за сутки от COVID-19 привили более тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за сутки от коронавируса привили более тысячи человек