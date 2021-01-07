Женева, Швейцария, , 23:55 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 85 929 428 человек, за последние сутки на планете Земля зафиксировано 735 944 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 7 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 13 968 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 876 100.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 585 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Читайте также: ВОЗ: за сутки в мире выявили более 541 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2