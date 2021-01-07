Париж, , 22:36 — REGNUM Сразу два очага распространения «британского» штамма SARS-CoV-2 выявили во Франции. Об этом 7 января сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные минздрава.

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По данным министерства, в столичном регионе Иль-де-Франс и Бретани обнаружены новые очаги.

Отмечается, что как минимум 19 человек заразились новой разновидностью.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что Франции оставит закрытой границу с Великобританией до новых распоряжений Парижа в связи с опасностью распространения нового штамма SARS-CoV-2.

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