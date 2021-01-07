Ярославль, , 21:27 — REGNUM Мать экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Елена, которая ранее заразилась коронавирусом и находилась в больнице, скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщила племянница Скрипаля Виктория журналистам ТАСС.

По ее словам, трагедия произошла в четверг, 7 января, в Ярославле.

«Она (мать Сергея Скрипаля — прим. ИА REGNUM) умерла, — сказала Виктория Скрипаль. — У нее был коронавирус».

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря 2020 г. племянница бывшего офицера Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что впервые на протяжении долгого времени Юлия Скрипаль позвонила по телефону своим родственникам в Ярославль.

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