Москва, , 21:02 — REGNUM Заявление министра ВМС США Кеннета Брейтуэйт о том, что военно-морской флот США начнёт регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 7 января в социальной сети Facebook.

«Челюскинцы, блин! Не пришлось бы их спасать», — пишет Сергей К.

Многие комментаторы пришли к мнению, что заявление министра носит скорее пропагандистский характер, нежели реальное намерение вести постоянное патрулирование у российских границ.

«Судя по тому, что натовские учения отменяли из-за температуры ниже — 8 °C. Не комильфо им там будет, да и под прицелом береговой охраны, как показали, им тоже не особо нравится», — написал Игорь С.

Некоторые предположили, что инциденты с участие российских самолётов, которые «пугали» американские корабли, говорят о несерьёзном настрое военно-морских сил США по отношению к вероятному конфликту с Россией.

«Я думаю, опять пролетят возле них российские самолеты, и они покинут быстро эти территории», — поделился мнением Геннадий Н.

Нашлись и те, кто предложил ответить зеркальными мерами и проводить патрулирование у границ США. Они считают, что американские военные умеют разговаривать только на языке силы и миролюбивую риторику они попросту не слышат.

«Пора уже и нашим кораблям начать патрулирование возле берегов США. Спесь и безнаказанность нужно сбивать, чтобы не совали нос, куда не просят», — считает Валентина Ц.

Напомним, 7 января министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт заявил о том, что военно-морской флот США начнёт регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере».