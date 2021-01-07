Москва, , 20:18 — REGNUM Протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, вызвали шквал комментариев в интернете. Пользователи выразили своё отношение 7 января в социальной сети Facebook.

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«Началось! Главное, захватить телеграф, почту и вокзал», — пишет Сергей Т.

Многие пользователи мгновенно провели ассоциацию с тем, как происходили события на майдане 2014 на Украине. Они считают, что таким образом «цветные революции» стали бумерангом для руководства США, которые их организовывали на территории других стран.

«Это активисты! Не обижать, обеспечить питанием! Тащите шины», — иронизирует Светлана П.

Часть комментаторов призвала президента США объявить чрезвычайное положение на территории страны и взять ситуацию в свои руки.

«Демократы доигрались. Трамп объяви ЧП и бери всю полноту власти в свои руки и выгони всех глобалистов», — обращается Азамат К.

Нашлись и те, кто провёл параллель с событиями Германии 30-х, когда поджог Рейхстага стал одним из поводов прихода к власти нацистов.

«Ну, сценарий дальше всем известен по Германии 30-х годов! Фальсификаторы поддельных бланков, вынуждены будут поджечь Рейхстаг, чтобы скрыть улики преступления. В общем, светлые ночи наступают над Капитолием конгресса!», — считает Alexander A.

Напомним, 6 января протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне.