Стокгольм, , 20:39 — REGNUM Уровень избыточной смертности в Швеции за 2020 год составит порядка от 6000 до 7000 человек. Об этом со ссылкой на Государственное статистическое управление Швеции (SCB) сообщила газета Dagens Nyheter.

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Как отмечают в ведомстве, показатель смертности за предыдущий год напрямую зависит от пандемии коронавирусной инфекции.

За последние пять лет, отмечают государственные статистики, в Швеции ежегодно умирала в среднем 91 000 человек. На данный момент Статистическое управление Швеции зарегистрировало уже чуть более 95 000 смертей. При этом данные за последнюю неделю 2020 года, на которую приходится Рождество и частично новогодние праздники, получены не полностью.

«Пик пришелся на весну, когда многие умерли за очень короткое время, и теперь, в ноябре-декабре, мы также находимся в ситуации пика. В остальное время года, показатель был на довольно нормальном уровне», — заявил статистик SCB Томаc Йоханссон.

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