Москва, , 19:13 — REGNUM В возрасте 95 лет ушёл из жизни журналист, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор Лев Корзун, сообщается 7 января на сайте Союза журналистом Москвы.

«От имени Союза журналистов Москвы мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Льва Игнатьевича. Память о нём — верном друге и старшем товарище — останется в наших сердцах», — сообщили в Союзе журналистов.

Лев Корзун в возрасте 17 лет ушёл на фронт добровольцем, воевал на Центральном фронте в составе 65‑й армии, был командиром стрелковой роты. Участвовал в битве на Курской дуге.

После войны Корзун работал заместителем главного редактора журнала «Военная мысль», а затем «Военно-исторического журнала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны, меньше месяца не дожив до 75-й годовщины Победы.

Пятнадцатого марта 2020 года Ефиму Гольдбергу исполнилось 106 лет, а 12 апреля его не стало. В последние годы жизни он был почётным председателем музея техники «Техника ХХ века в Приморском крае».

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