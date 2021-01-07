Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки привили от коронавируса 1280 человек. Это стало новым рекордом в ходе вакцинации, и на 227 человек больше количества привитых в предыдущие сутки. По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, к настоящему времени в Северной столице от ковида привиты 9347 человек, из них 269 человек прошли полный цикл вакцинации, состоящий из двух уколов с разницей в три недели.

Медсестра достаёт вакцину из морозильника Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Всего поступило 22 692 комплектов доз вакцины. Вся вакцина развезена с Фармбазы по поликлиникам. В поликлиниках доступны 13 345 доз вакцины», — отчитались в координационном совете.

Специалисты этого органа подчеркивают, что «вакцинация является главным и самым действенным средством борьбы с эпидемией», при этом «опасность заболевания многократно превышает возможные риски для здоровья, связанные с вакцинацией».

«В городе не отмечено тяжелых побочных явлений и осложнений после прививок», — заявили в Межведомственном совете.

Там также напомнили, что процесс вакцинации от коронавируса сильно отличается от прививок против гриппа. Один флакон вакцины «Спутник V» рассчитан сразу на пять доз и должен храниться в морозильнике при температуре минус 18 градусов. В связи с этим флакон размораживают только при наличии в прививочном пункте пяти пациентов, не имеющих противопоказаний к вакцинации.

«Процесс требует времени и терпения, как со стороны медицинского персонала, так и со стороны пациентов», — констатировали специалисты.

Напомним, в Петербурге за последние сутки зафиксировано 3005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 1836 человек, умерли 69 человек. Госпитализированы 794 человека.