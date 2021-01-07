Вашингтон, , 17:49 — REGNUM На территории США за минувшие 24 часа выявили более 253 тыс. случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2). Об этом 7 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, 253 145 заразившихся SARS-CoV-2 выявили в стране за сутки и в результате этого их общее число стало составлять более 21 млн.

Также сообщается, что в США от COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 3865 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 361 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 229 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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