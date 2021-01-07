Москва, , 17:53 — REGNUM Заявление представителей Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что ведомство прекратило деятельность неонацистской группы и задержала в Киеве её лидера по прозвищу «Гитлер», вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 7 января в социальной сети Facebook.

«Какое звание ему присвоят?», — задаётся вопросом Илья Б.

Многие пользователи не смогли воспринять в серьёз подобную операцию украинских силовиков. По их мнению, всё это было сделано лишь показательно, в целях продемонстрировать видимость борьбы с неонацистами в стране.

«Очередной спектакль, фашисты своих не задерживают», — считает Виктор Г.

Некоторые комментаторы предположили, что суть задержания кроется в конкуренции между неонацистскими группировками Украины. Они уверены, что данная структура попросту перешла кому-то дорогу и налёт силовиков никак не связан с идеологическими вопросами.

«Это были неправильные нацисты! Конкуренты херовы! Правильные по Киеву с факелами под наблюдением полиции маршируют!», — написал Igor B.

Ряд граждан вспомнили «дело Бабченко», когда спецслужбы разыграли спектакль с якобы убийством журналиста. Они считают, что украинской правоохранительной и судебной системе доверять уже попросту нельзя.

«Сдаётся мне, что это, как всегда, показуха, типа Бабченко», — пишет Виктор М.

Напомним, 6 января представители СБУ сообщили о том, что ведомство прекратило деятельность неонацистской группы и задержала в Киеве её лидера по прозвищу «Гитлер».