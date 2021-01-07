Калуга, , 17:19 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 161 человек за последние сутки, сообщает 7 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 6 января, в регионе было зарегистрировано 168 подтверждённых случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 тыс. 218 человек, 1571 человек находятся на лечении, 20 тыс. 461 человек выздоровели, 186 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (278), в Обнинске (153), в Кировском районе (109) и в Боровском районе (107).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявили 168 носителей коронавируса