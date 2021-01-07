Стокгольм, , 16:46 — REGNUM С 5 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 277 случаев. Такие данные 7 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 9 262 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 482 284 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 12 536 человек.

По состоянию на 7 января, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 387 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4 275 пациентов.

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