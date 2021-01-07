Архангельск, , 15:49 — REGNUM В канун Рождества в Архангельской области выявили 233 новых случая COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших: 47 жителей Котласа, 41 житель Северодвинска, 30 архангелогородцев. Новые случаи также выявлены в Устьянском районе (+26), Онежском (+25), в Мирном (+16), Пинежском (+15) и других районах области.

На лечении с COVID-19 находятся более 6,5 тысяч жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил гибель от COVID-19 в 529 случаях.