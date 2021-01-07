Мурманск, , 15:43 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки скончались шесть ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло в регионе до 679. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным регионального штаба, в канун Рождества коронавирус был выявлен у 240 северян, в том числе у 121 мурманчанина, у 23 жителей Печенгского района. По 20 случаев COVID-19 зарегистрировано в Кольском, Кандалакшском районах и Североморске.

Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 37 840 человек.