Екатеринбург, , 15:19 — REGNUM В Свердловской области за 6 января выявили ещё 384 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Диагноз подтверждён у 165 жителей Екатеринбурга. Также новые случаи заражения выявлены Асбесте, Берёзовском, Верхнем Тагиле, Каменске-Уральском, Невьянске и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе обнаружили 61 357 носителей коронавируса. Выздоровели 53 734. За сутки от COVID-19 скончались 17 пациентов. А всего с начала пандемии от этой болезни умерли уже 1631 человек.