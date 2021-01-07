Салехард, , 15:11 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 148 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 7 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 149 случая.

Основные очаги заражения на 7 января в ЯНАО: Ноябрьск — 19 случаев; Надымский район — 18; Новый Уренгой — 16; Пуровский район и Губкинский — по 15; Муравленко — 14.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 7 января 33 213 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 398 человека, 348 пациентов с COVID-19 (на пять пациентов больше, чем днём раньше).