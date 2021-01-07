Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM В Свердловской области все школьники смогут вернуться за парты. Об этом в соцсетях объявил губернатор Евгений Куйвашев.

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Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса сейчас стабильна, даже есть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Что касается системы здравоохранения, то она работает устойчиво, а количество коек в ковид-стационарах выросло.

«Всё это даёт нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых», — сказал глава региона.

Он отметил, что на дистанционке пока останутся обучающиеся в средних специальных учебных заведениях. Решение по ним примут дополнительно.