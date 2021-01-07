Челябинск, , 14:53 — REGNUM В Челябинской области за 6 января зафиксировали смерть ещё восьмерых пациентов с коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

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Четверо из них скончались от COVID-19. Среди них мужчины 39 и 70 лет, а также женщины 70 и 83 лет.

Ещё четверо скончались от других заболеваний. У 58-летней женщины были ишемический инфаркт и гипертоническая болезнь, у 63-летней — гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность. У 69-летнего мужчины имелись атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий, а у 73-летнего — острый панкреонекроз и гипертоническая болезнь.