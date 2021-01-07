Тбилиси, , 15:24 — REGNUM В городах Грузии крестные ходы по случаю рождественских праздников в этом году из-за пандемии прошли без участия прихожан. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

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По информации журналистов, шествия начались 7 января в 14:00 по местному времени (13:00 мск). В церемонии принимали участие только священнослужители Грузинской православной церкви (ГПЦ) и певчие.

«Конечно, настроение снова хорошее. Поздравили приход с Рождеством Христовым. Они не участвовали в шествии, но обязательно будут участвовать в этом большом празднике»,— сказал журналистам протоерей Батумской и Лазской епархии Иоанн Горелишвили.

В Тбилиси вместо шествия священники с машин окропили улицы города святой водой. Пожертвования в столице представители ГПЦ принимали в специально оборудованном месте на площади Первой Республики. В некоторых епархиях запретили сбор пожертвований, чтобы сократить риск распространения коронавируса.

Стоит отметить, что прошлой ночью в Грузии был отменен комендантский час, чтобы верующие смогли посетить рождественскую литургию.

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