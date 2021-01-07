Владимир, , 14:33 — REGNUM Во Владимирской области 7 января подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 764 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 454 пациента, в том числе 98 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 538 человек, пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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