Москва, , 14:41 — REGNUM Новую схему обмана жителей России, когда потенциальной жертве поступает звонок с незнакомого телефонного номера, который затем сбрасывается для того, чтобы обойти системы идентификации и заставить связаться с ними самостоятельно, изобрели мошенники. Об этом 7 января сообщил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков», — приводит его слова РИА Новости.

Также Голованов пояснил, что существующие системы, такие как WhoCalls «Лаборатории Касперского», ведут анализ звонков — в какое время они происходят, их номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и т. д., и после каждого звонка предлагают указать, подозревает ли он, что ему звонят мошенники.

«Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам», — добавил эксперт.

При этом, до данным статистики системы WhoCalls, в нынешнем году доля спама с неизвестных телефонных номеров составила 63%, доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. В то же время злоумышленники активно используют технологию подмены номеров, для этого чаще всего указывая номера финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

Как отметил Голованов, ранее подобные системы вели анализ только входящих звонков.

«А исходящие — нет, потому что никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью, теперь они звонят и бросают трубку. Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников», — уточнил он.

Кроме того, Голованов рассказал, что наиболее часто мошенники используют относящиеся к интернет-телефонии пулы телефонных номеров, так как подмена номера позволяет им скрывать свой настоящий номер телефона и местоположение, а в случае использования обычных сим-карт, сотовые операторы могут их оперативным образом заблокировать.

«Как не попасться на удочку мошенников? Самое простое — если вы услышали, что вам якобы звонят из службы безопасности банка или просто из банка, или какая-то служба мониторинга, вы должны сказать: «Спасибо, неинтересно» и просто завершить звонок», — посоветовал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов получили широкое распространение среди телефонных мошенников в России.