Курган, , 14:26 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 53 зарегистрированы в Кургане, сообщает 7 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 110 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 7 января выявлено 12 847 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 167 человек, 195 пациентов с COVID-19 скончались.