Астрахань, , 14:14 — REGNUM В Астраханской области 7 января подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 20 тыс. 383 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 908 человек.

Выздоровели 13 тыс. 221 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 413 человек скончались. Четыре летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.

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