Липецк, , 14:09 — REGNUM В Липецкой области 7 января подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 17 тыс. 196 положительных тестов.

За весь период наблюдения 12 тыс. 862 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 194 — за последние сутки. 284 человека скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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