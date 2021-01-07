Кемерово, , 14:07 — REGNUM В Кемеровской области в 2020 году зарегистрирован один завозной случай лихорадки денге. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Для отработки практических навыков по недопущению завоза и распространения опасных инфекционных болезней на территории Кемеровской области в аэропортах Кемерова и Новокузнецка ежегодно проводятся учения по отработке алгоритма действий служб и ведомств при выявлении больного с подозрением на заболевание холерой на борту воздушного судна», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что по итогам 2020 года досмотрено 228 транспортных средств, выполняющих международные рейсы (2019 год — 966, 2018 год — 954, 2017 год — 784). Количество лиц, досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний, в 2020 году — 42 678 человек (2019 год — 224 262 человека, 2018 год — 214 837 человек, 2017 год — 176 020 человек).