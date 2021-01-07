Курск, , 14:03 — REGNUM В Курской области 7 января зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 22 тыс. 14 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 594 пациента, в том числе 105 — за последние сутки. Скончались 317 человек. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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