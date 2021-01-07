Минск, , 14:14 — REGNUM За минувшие сутки в Белоруссии было зарегистрировано 1838 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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С начала эпидемии в стране зарегистрировали 206 796 носителей коронавируса, 188 789 из которых побороли инфекцию (2395 человек за сутки).

Для 1489 инфицированных коронавирус оказался смертельным. За сутки в республике скончались девять человек, инфицированных SARS-CoV-2.

В Белоруссии с начала пандемии для диагностики коронавируса было проведено 4 092 580 тестирований, 23 733 из которых были проведены в минувшие сутки.

Напомним, накануне, 6 января, Минздрав Белоруссии сообщал о 1855 новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в республике в предыдущие сутки.