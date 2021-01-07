Москва, , 14:14 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Об этом 7 января было сказано в ходе селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями управлений и организаций ведомства по субъектам РФ.

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«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Также уточняется, что суточный показатель заболеваемости новым вирусом снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. В то же время, данный показатель в разных российских регионах варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. человек и это, как отмечается в сообщении, говорит об актуальности действующих требований к профилактике COVID-19.

Кроме того, подчеркивается, что ситуация с распространением коронавируса остается на особом контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки в России был выявлен 23 541 новый подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией.