Новосибирск, , 13:51 — REGNUM Авиаперевозчик S7 Airlines приступил к выполнению еженедельных прямых рейсов из новосибирского аэропорта «Толмачёво им. А.И. Покрышкина» в Махачкалу. Об этом ИА REGNUM сообщили в воздушной гавани.

Рейсы запустили с сегодняшнего дня, 7 января. Они будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Airbus A320neo по четвергам.

В «Толмачёво» уточнили, что рейс S7 5151 вылетает из Новосибирска в 12:35 и прибывает в Махачкалу в 12:25. Обратный рейс S7 5152 вылетает из Махачкалы в 14:10 и прилетает в «Толмачёво» в 22:00.

Отметим, что Махачкала — новое направление маршрутной сети новосибирского аэропорта.