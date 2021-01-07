Цзинань, Китай, , 13:40 — REGNUM Свыше 600 тыс. домохозяйств, находящихся в старых жилых сообществах провинции Шаньдун на востоке Китая, получат выгоду от программы реновации в 2021 году, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщили во время конференции, прошедшей в столице провинции городе Цзинане, регион намерен осуществить реновацию 123 тыс. жилых домов в трущобах за 2021 год.

Реновация будет основана на пожеланиях и мнениях жителей, насколько это возможно, заявил глава Департамента жилья и городского и сельского развития провинции Шаньдун Ван Юйчжи.

Ван добавил, что департаменты также усилят координацию по поставкам питьевой воды и отопления, а также предоставлению услуг коммуникации в рамках планов реновации, основываясь на конкретных условиях того или иного жилищного сообщества.

Отметим, провинция Шаньдун также приступила к строительству 1540 общественных арендных домов и предоставлению субсидий более чем 39 тыс. домохозяйств в 2021 году.