Пекин, , 13:31 — REGNUM Органы общественной безопасности Китая инициировали расследование по 6800 уголовных дел, связанных с незаконным сбором средств, сообщили 7 января в Министерстве общественной безопасности КНР.

По указанным выше делам было нелегально собрано свыше 110 млрд юаней (около $17 млрд). Порядка 16 тыс. подозреваемых было поймано, более 80 сбежавших за рубеж было арестовано, сообщили в министерстве.

Для того, чтобы минимизировать финансовые риски, связанные с одноранговым кредитованием, полиция расследовала деятельность 60 кредитных онлайн-платформ.

В 2020 году свыше 80 случаев нелегального сбора средств под видом заботы о пожилых людях было расследовано, добавили в ведомстве.