Тбилиси, , 13:42 — REGNUM В Грузии в этом году внесли изменения в празднование Рождества из-за пандемии. Об этом 7 января рассказал в эфире телеканал «Рустави 2» священник Троицкого собора Грузинской православной церкви (ГПЦ) в Тбилиси отец Иоанн (Мчедлишвили).

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«Сегодня в сердце каждого большой праздник. Совершена торжественная литургия, и сейчас мы готовимся к крестному ходу «Алило», который в этом году будет другим и не будет большим», — сказал священнослужитель журналистам.

Он сообщил, что священники проедут по столице на автомобилях и таким образом окропят прихожан святой водой. Традиционный сбор пожертвований также пройдет в другом формате. Ранее пожертвования собирали в большие корзины среди участников крестного хода, в этот раз для этого поставят специальные палатки.

«Пожертвования передадут заключенным, детским домам и домам престарелых», — отметил отец Иоанн.

Стоит отметить, что прошлой ночью в Грузии был отменен комендантский час, чтобы верующие смогли посетить рождественскую литургию.

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