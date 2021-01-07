Кемерово, , 13:27 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 7 января, за прошедшие сутки выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 124 случая, 5 января — 127 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 24, Междуреченск — 19, Кемерово — 16, Белово — десять, Прокопьевск — восемь, Осинники — семь, Калтан — шесть, Кемеровский МО — пять, Новокузнецкий МР — пять, Мыски — четыре, Юрга — три, Яшкинский МО — три, Киселевск — два, Березовский — один, Краснобродский — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Полысаево — один, Тайга — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Таштагольский МР — один, Тисульский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 142 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 26 798 случаев заражения коронавирусом, 23 820 человек выздоровели, 483 пациента скончались.