Волгоград, , 13:35 — REGNUM 258 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области 7 января, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки, в целом инфекцию подтвердили у более чем 37 тысяч жителей региона.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достиг 37 тыс. 251. Завершили лечение выздоровлением 35 тыс. 355 человек, в том числе 268 пациентов выписаны за сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё пять человек, всего в регионе зарегистрировано 494 летальных исхода.