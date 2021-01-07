Рязань, , 13:34 — REGNUM В Рязанской области 7 января подтверждено 130 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. В целом инфекцию обнаружили уже у более чем 19 тысяч человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Темп прироста за сутки составил 0,7%. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 8102 человека. Всего в регионе выявлено 19 тыс. 095 носителей инфекции, выздоровели 17 391 человек, в том числе 118 выписаны за сутки.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано ещё четыре летальных исхода. Таким образом, в Рязанской области подтверждён 181 смертельный случай от осложнений на фоне коронавируса.