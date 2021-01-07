Брянск, , 13:33 — REGNUM Ещё 198 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 7 января, что на одного меньше, чем сутками ранее. Завершили лечение выздоровлением 140 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 24 тыс. 539 случаев заражения инфекцией. Справились с болезнью 22 тыс. 112 человек.

Лаборатории выполнили 377 тыс. 282 исследования на коронавирус, в том числе 2080 тестов проверено за минувшие сутки.