Белгород, , 13:32 — REGNUM В Белгородской области 7 января подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 120 пациентов, один скончался, общее количество заразившихся превысило 23 тысячи человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 985 человек, из них 127 находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3058 жителей, на самоизоляции 10 тыс. 520 человек.

Всего в Белгородской области выявлено 23 тыс. 140 носителей инфекции, выздоровели 18 тыс. 822 человека, скончались 275 пациентов.