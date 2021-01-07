Воронеж, , 13:20 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Воронежской области 7−8 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С 18:00 7 января до 18:00 8 января 2021 года по Воронежской области ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами усиление ветра до 15−18 м/с», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В администрации Воронежа уточнили, что коммунальные службы готовы к устранению последствий стихии в круглосуточном режиме и призвали водителей учитывать погодные условия при движении.