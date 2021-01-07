Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко поздравил горожан с Рождеством Христовым, назвав его светлым праздником, который олицетворяет собой начало нового, дарит радость и надежду на будущее.

«Мы пережили непростой год и хочется верить, что большинство трудностей останутся позади. Рождество начинается в сердце, и в праздничные дни особенно ясно понимаешь, насколько важно помогать ближним, делиться теплом с окружающими, прощать обиды. Вместе с тем, это повод внимательно взглянуть на свою жизнь, по-новому оценить свои дела и поступки», — обратился Логвиненко к подписчикам в социальных сетях.

Глава администрации Ростова-на-Дону пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и духовных сил.

ИА REGNUM сообщало, что в Рождественскую ночь в Ростове-на-Дону было открыто 56 храмов, в которых праздничные богослужения прошли с соблюдением санитарных норм. Центром рождественских торжеств традиционно стал Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону, где митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

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